أكد مدرب فريق الخليج البرتغالي غوميز أن خسارة فريقه أمام الهلال بنتيجة 5-1 جاءت في ظل ظروف صعبة، مشيراً إلى أن ضغط المباريات كان العامل الأكبر في إرهاق لاعبيه.



وقال غوميز إن فريقه قدم شوطاً أول جيداً وحافظ على الكرة وصنع عددًا من الفرص، لكنه في الشوط الثاني لم يتمكن من الاستمرار بالمستوى نفسه. وأضاف: «في الشوط الثاني نافسنا بشكل أفضل، لكن الفارق كان في قدرتنا على المنافسة والقتال. يجب أن نكون أكثر شراسة، لأنه إذا لم ننافس فلن ننجح».



وأوضح المدرب البرتغالي أن الحديث عن حرارة ورطوبة شهر أغسطس لا يمثل عذرًا للخسارة، مؤكداً أن فريقه معتاد على هذه الظروف، لكن المشكلة تكمن في خوض المباريات كل يومين أو 3 أيام، خصوصًا أمام فريق بحجم الهلال.



ورفض غوميز فكرة خوض فرق المنطقة الشرقية مبارياتها خارج أرضها خلال أغسطس، قائلًا: «يجب أن نلعب في مدينتنا وأمام جماهيرنا، المشكلة ليست في ذلك، وإنما في ضغط جدول المباريات».



وأشاد غوميز في ختام المؤتمر الصحفي بالحضور الجماهيري رغم الأجواء السيئة، مؤكدًا أن الفريق سيكون أفضل في المستقبل.