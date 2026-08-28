في سابقة هي الأولى من نوعها، تجد أغنية أسطورية للنجمة العالمية مادونا نفسها على أعتاب زلزال فني قد يطيح بمركزها الأول، بعدما هددت قوانين صارمة جديدة بتجريد نسختها المعاد إنتاجها من مكانتها الاستثنائية وإبعادها من القوائم الموسيقية الرسمية.

بدأت القصة بعدما حصد ريمكس أغنية «Like a Prayer» للمنتج جوش فواز نجاحاً مدوياً بتصدره بث الإذاعات الأسترالية واعتلائه المركز الأول في قائمة أغاني الرقص، مسجلاً نحو 48 مليون استماع على منصة Spotify. غير أن هذا العرش بات مهزوزاً فور إعلان رابطة صناعة التسجيلات الأسترالية (ARIA) عن قواعد حاسمة تفرض استبعاد أي عمل يعتمد في جوهره على الذكاء الاصطناعي، مع امتلاكها صلاحية سحب المركز الأول وتعديل القوائم بأثر رجعي.

واندلعت الشرارة عقب اتهامات للمنتج باستخدام منصة Suno للذكاء الاصطناعي، ورغم نفيه الأول محاولاً إثبات أن التقنية لم تكن سوى مجرد أداة مساعدة، إلا أن تعديل بيانات الأغنية رسمياً كشف لاحقاً عن استخدام الذكاء الاصطناعي في هندسة الصوت والإيقاعات، ليدخل النجاح الرقمي المليوني في مواجهة مباشرة مع مقصلة القوانين الجديدة.