عملية خاطفة وحابسة للأنفاس أنهت إمبراطورية إجرامية كانت على وشك تنفيذ إحدى أكبر عمليات التهريب عبر الحدود المصرية، حيث وجهت الأجهزة الأمنية في مصر ضربة مدوية لشبكات السموم الدولية، مجهضة مخططاً شيطانياً لنقل ملايين السموم المخدرة إلى الخارج.

ستار الخفاء الذي تحصن به التشكيل العصابي المصنف كـ«شديد الخطورة» سقط فوراً أمام تحريات استخباراتية دقيقة قادتها أجهزة الأمن بالقاهرة. وفي لحظة الصفر، أُحكمت المصيدة الأمنية على عناصر الشبكة متلبسين بنقل حمولة ضخمة تُقدر بـ 1.6 مليون قرص كبتاغون مخدر، قفزت قيمتها المالية إلى رقم خيالي يتجاوز ملياري جنيه مصري (40 مليون دولار).

ويأتي هذا السقوط المدوّي امتداداً لحرب شوارع ومواجهات ملتهبة تشنها مصر ضد بؤر التهريب، حيث شهدت الأيام الماضية اشتباكات داميّة بالرصاص في دمياط والدقهلية انتهت بمصرع 4 عناصر إجرامية خطرة ومصادرة ترسانات أسلحة، إلى جانب تدمير مزارع صحراوية بالإسماعيلية صُودرت فيها مخدرات بقيمة 1.4 مليار جنيه، لتعلنها القاهرة صريحة: الحدود خط أحمر بوجه تجارة الموت.