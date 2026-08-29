في حدث فني بدا وكأنه «ضربة الموسم»، عاش الجمهور المغربي ساعات من الذهول والحماس الصاخب، بعد تداول بوستر إعلاني يُروج لحفل غنائي تاريخي يجمع لأول مرة بين الهضبة عمرو دياب والنجمة شيرين عبد الوهاب على مسرح واحد في الرباط.

الإعلان المضلل الذي انتشر كالنار في الهشيم عبر المنصات الرقمية، حدد تاريخ 18 سبتمبر موعداً للحفل المفترض على مسرح محمد الخامس بالعاصمة المغربية، مما جعل آلاف المعجبين يترقبون طرح التذاكر، قبل أن تنكشف الخديعة الكبرى ويتبين أن الأمر لا يتعدى كونه تضليلاً وفبركة.

وجرى كشف هذه المصيدة الرقمية عبر يقظة المتابعين والتكذيب الرسمي الصارم:

غياب الإعلان الرسمي: شكك الجمهور الواعي في صحة البوستر فوراً نظراً لعدم نشر أي تفاصيل عبر الحسابات الرسمية الموثقة لعمرو دياب أو شيرين.

نفي قاطع من محيط شيرين: خرجت مصادر مقربة من الفنانة المصرية لتؤكد بطلان الإعلان كلياً، مشددة على أن الحفل غير موجود على أجندتها، وأن أي مواعيد جديدة ستُعلن حصرياً عبر منصاتها الرسمية لمنع التضليل.

وتأتي هذه الخدعة الرقمية في وقت تجهز فيه شيرين لعودة غنائية قوية واستئناف نشاطها الفني، مما جعل مروجي الإعلانات المزيفة يستغلون تعطش الجمهور وتألق النجمين لصناعة «تفاعل وهمي» وسرقة الأنظار.

وبفضل التدقيق السريع والتكذيب المباشر، نجا الجمهور المغربي من الوقوع في فخ شراء تذاكر وهمية لحفل لم يُخطط له من الأساس.