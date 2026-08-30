سجلت الفنانة السعودية داليا مبارك حضوراً فنياً لافتاً بعد أيام من إعلان اعتزالها الغناء، عبر تعاون عالمي يجمعها بالفنانة الفرنسية هيلين سيغارا، ضمن ألبوم الأخيرة الجديد «Hélène Ségara & Friends»، الذي طُرح احتفالاً بمرور 30 عاماً على مسيرتها الغنائية.

وتشارك داليا في إعادة تقديم الأغنية الفرنسية الشهيرة «Elle, tu l’aimes»، إلى جانب سيغارا، بعد إعادة توزيع العمل ليجمع بين اللغتين الفرنسية والعربية، فيما تولى جاد القطريب كتابة الكلمات العربية. وجاء اختيار داليا مبارك ممثلةً للحضور العربي في المشروع، الذي يضم مجموعة من الأسماء الفنية العالمية، من بينهم: غارو، ولورا باوزيني، وجوليان دوريه، وفلوران بانيي.

ويكتسب التعاون اهتماماً لافتاً بسبب توقيته، إذ يأتي بعد إعلان داليا اعتزال الفن نهائياً، وتأكيدها أن أغنيتها مع لمى قيس ستكون آخر أعمالها قبل الابتعاد عن الساحة الغنائية، لتأتي مشاركتها مع هيلين سيغارا ضمن أبرز الأعمال التي تتزامن مع ختام مشوارها الفني.