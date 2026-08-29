محمد الحلو ينفي عبر «عكاظ» الأزمة مع الأوبرا ويشيد بالجمهور السعودي

نفى المطرب المصري محمد الحلو وجود أي أزمة بينه وبين إدارة دار الأوبرا المصرية، مؤكداً أن ما أثير خلال الفترة الماضية حول وجود خلافات بين الطرفين لا يتجاوز كونه سوء تفاهم في بعض الأمور.

وقال الحلو في تصريح خاص لـ«عكاظ» إنه يكن كل الاحترام والتقدير للدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية الحالي، مشيداً بالجهود التي يبذلها، مضيفاً: «قد يكون هناك سوء تفاهم في بعض الأمور، لكنه لم يصل إلى حد وجود خلافات أو أزمة، والدكتور رضا الوكيل يبذل أقصى ما لديه من مجهود».



مفاجأة في مهرجان الموسيقى العربية

وكشف محمد الحلو عن مشاركته في الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية، المقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر القادم، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

وأعرب عن فخره بالمشاركة في المهرجان، مؤكداً أنه يستعد لتقديم مفاجأة خاصة لجمهوره خلال الحفل، دون الكشف عن تفاصيلها.

إشادة بالجمهور السعودي

كما أعرب الحلو عن امتنانه الكبير للجمهور السعودي، مستعيداً ذكريات حفله السابق في المملكة وما شهده من استقبال وحفاوة.

وقال إن الجمهور السعودي يتمتع بحب كبير للفن، كما يمنح الفنان طاقة خاصة على المسرح من خلال تفاعله وحماسه، مضيفاً: «فخور جداً بالاستقبال والحفاوة التي وجدتها، فهو جمهور عاشق للفن ومريح للفنان، وأتمنى أن نلتقي مجدداً في حفل جديد بالسعودية».

أعماله الجديدة

وعن أعماله الفنية القادمة، كشف المطرب المصري عن استعداده لتسجيل أغنيتين جديدتين خلال الفترة القادمة، من بينهما أغنية بعنوان «سيرتك»، تنتمي إلى اللون الرومانسي.

وأكد حرصه على تقديم أعمال قريبة من الجيل الجديد من الشباب، من خلال كلمات وألحان عصرية، مع الحفاظ على تقديم محتوى راقٍ بعيد عن الكلمات التي قد تخدش الحياء، مشيراً إلى أنه يعتزم طرح الأغنيتين عبر قناته الرسمية على منصة يوتيوب.