توصل نادي الهلال إلى اتفاق مع نجم نادي تشيلسي بيدرو نيتو بشأن الشروط الشخصية، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب ما أورده الصحفي البلجيكي الشهير ساشا تافوليري.

تشيلسي يُحدد السعر

وأوضح تافوليري عبر حسابه على منصة «إكس» أن نادي تشيلسي مستعد لبيع نيتو، ويطلب مبلغاً يقارب 60 مليون يورو للموافقة على رحيله.

وتابع الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات: «يسود تفاؤل لدى الهلال بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي مع تشيلسي، والمفاوضات لا تزال جارية».

عقد طويل وقيمة سوقية مرتفعة

ويرتبط الجناح الأيمن البرتغالي بعقد مع تشيلسي حتى 30 يونيو 2031، فيما تُقدّر قيمته السوقية بـ60 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

أرقام نيتو

وخاض نيتو 52 مباراة بقميص تشيلسي في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 10 أهداف وصنع مثلها.