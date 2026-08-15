بينما كان العالم يترقب الصورة الأولى لأسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو وهو يعقد قرانه مدنياً على شريكة حياته جورجينا رودريغيز، لم تكن تفاصيل الخواتم أو الفستان هي ما حبس أنفاس المتابعين، بل «المقاعد الخالية» في قاعة الحفل المقَام بمدينة «كاسكايس» البرتغالية.

كشفت التسريبات عن كواليس شخصية أُقيمت بعيداً عن الأضواء، لكنها في الوقت نفسه فجّرت تساؤلات حارقة حول الغياب المفاجئ لأقرب الناس إلى قلب «الدون».

أحيطت المراسم بجدار فولاذي من السرية شهدت حضور أبناء رونالدو الخمسة و4 شهود فقط من الأصدقاء والمقربين، لكن المقاعد المخصصة لعائلة رونالدو ظلت فارغة كلياً:

غياب الوالدة «دولوريس»: الأم التي كانت السند الأول والأقوى في مسيرة كريستيانو لم تحضر الحفل، مما فتح الباب فوراً أمام التكهنات والشائعات حول وجود خلافات مكتومة مع جورجينا.

اختفاء الأشقاء: لم يسجل أيٌّ من إخوة النجم البرتغالي حضوراً في هذه الليلة الاستثنائية، ليتحول حفل الزفاف إلى مناسَبة معزولة كلياً عن العائلة الكبرى.

ومع سريان الشائعات كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وجود «شرخ عائلي»، سارعت الوالدة وشقيقته «كاتيا أفيرو» إلى خوض محاولة سريعة لإطفاء أزمة التكهنات:

قلوب على مواقع التواصل: فور نشر صورة الخواتم، وضعت دولوريس وكاتيا رموز «القلب» في التعليقات لتوجيه رسالة مفادها أن العلاقات بخير.

زيارة خاطفة: لم تنتظر الشقيقة كاتيا كثيراً، إذ قطعت رحلتها من جزيرة ماديرا وطارت في اليوم التالي مباشرة إلى منزل شقيقها في كاسكايس لإظهار الدعم ونفي وجود أي جفاء.

ويبقى ثمة سؤال معلق، فرغم محاولات التهدئة والتفاعلات الرقمية، يظل السؤال الذي يشغل ملايين المتابعين حول العالم: هل كان الغياب مجرد ترتيبات خاصة لحفل مدني ضيق، أم أن هناك كواليس أخرى لم تكتشفها وثيقة وتسريبات الزواج بعد؟