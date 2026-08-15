لم يكن الشاب البلجيكي كوبي (18 عاماً) يتوقع أن يمهد له عمله الصيفي البسيط في ورشة حفر طريقاً نحو ثروة خيالية تُقدر بـ 9 ملايين يورو! ففي صباح يوم ثلاثاء عادي، وأثناء عمله على مدّ أنابيب الصرف الصحي في موقع مصنع جعة قديم بمدينة «سانت غيليس ديندرموند» (شمال غرب بروكسل)، تحول الروتين إلى لقطة سينمائية غيرت مجرى اليوم كلياً.

في البداية، لمح «كوبي» بريقاً في التراب، فظن أنه عثر على مجرد قطع نقدية معدنية متناثرة من فئة «يورو واحد»، لكن المفاجأة زلزلت الموقع عندما اقتلع والعمال جداراً طوبياً قديماً ليجدوا كيساً مخفياً بعناية داخل سرداب مهجور كلياً.

ولم تكن المفاجأة مجرد عملات قديمة، بل سبائك ذهبية مرقمة وكتل من الذهب الخالص مخبأة بعناية فائقة خلف الطوب، بعيداً عن الخزائن التقليدية التي يستهدفها اللصوص.

أعادت هذه الثروة الأذهان إلى تاريخ الموقع، إذ تشير المعلومات إلى أن الكنز كان مخبأ في قبو فيلا فخمة جرى إغلاقها عمداً، وكانت مملوكة لصاحب مصنع الجعة الشهير «ثيوفيلوس فان أسّه» في أواخر القرن التاسع عشر.

تاريخ الموقع: يعود تأسيس المصنع إلى عام 1899 قبل أن تتوقف عجلة إنتاجه عام 1970.

مشروع الترميم: كانت المنظمة الإنسانية (CAW Oost Vlaanderen) تجري أعمال إعادة تأهيل للمبنى التاريخي لتحويله إلى مكاتب ومساكن جديدة قبل أن يتوقف العمل بسبب هذا الاكتشاف المدوّي.

وبمجرد استيعاب الصدمة، سارع كوبي ورفاقه بإبلاغ السلطات المختصة، حيث تم فرض حراسة مشددة ونقل الكنز الذهبي إلى مكان آمن في بروكسل.

وتخضع القضية حالياً لتحقيق رسمي مفصل لتحديد المالك القانوني لهذه الثروة، وما إذا كان للطالب الشاب والعمال نصيب من المكافأة القانونية بعد هذا الاكتشاف التاريخي.

وبهذا تكون ضربة حظ استثنائية قد حولت صباحاً عادياً لطالب في الـ18 من عمره إلى واحدة من أكثر قصص الاكتشافات غزارة وإثارة في بلجيكا خلال السنوات الأخيرة.