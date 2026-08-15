في الكواليس، بينما حبست الأرجنتين أنفاسها حزناً على رحيل «الأب والمحرك الرئيسي» لإمبراطورية ليونيل ميسي، ظهرت شخصية غير متوقعة لتمسك بزمام الأمور وتنقذ العائلة من انهيار إداري وشيك.

عاشت عائلة الأسطورة الأرجنتيني أياماً هي الأصعب في تاريخها عقب وفاة العقل المدبر ووكيل الأعمال الشهير، خورخي ميسي (عن عمر ناهز 68 عاماً). رحيلٌ أحدث صدمة مدوية وهزّ كيان قائد المنتخب الأرجنتيني، الذي لطالما اعتمد كلياً على والده في إدارة أدق تفاصيل حياته المهنية والمالية منذ بداياته الأولى في «نيولز أولد بويز» وحتى تربعه على عرش كرة القدم العالمية.

من قلب الأزمة.. بطلة خفية تقود المشهد

وسط غيوم الحزن والضغوطات العنيفة التي حاصرت نجم إنتر ميامي، خرجت شقيقته الصغرى ماريا سول ميسي من الظل لتلعب دور البطولة. لم تكتفِ ماريا بالمواساة العاطفية في أوقات الانكسار، بل اقتحمت المشهد الإداري بجرأة وسارعت لإعادة هيكلة الجوانب الاستثمارية والتجارية المعقدة التي تركها الوالد الراحل.

ومن الحقائق التي لا تعرفها عن «صمام أمان» عائلة ميسي:

خبرة إستراتيجية بعيدة عن الأضواء: رغم تفضيلها البقاء بعيداً عن صخب الإعلام، تمتلك ماريا خبرة واسعة في التسويق وبناء الهوية البصرية، واكتسبت مهاراتها القيادية من عملها السابق في المتجر الرسمي للعائلة.

إدارة مشروع المستقبل: تتولى الآن قيادة شركة الإنتاج العالمية «525 روساريو» (التي استوحي اسمها من رقم منزل طفولة ميسي)، بهدف صناعة محتوى مرئي ورياضي يرسخ إرث العائلة.

إبعاد الضغوط عن الأسطورة: نجحت بحنكتها في امتصاص الصدمة وحماية شقيقها من الأعباء المادية والقانونية، لتتيح له التركيز الكامل على مستقبله في الملاعب.

تحدت ماريا الحوادث المؤلمة واستعادت الإمبراطورية، لكن صعودها إلى القمة لم يكن مفروشاً بالورد، إذ تعرضت قبل فترة قصيرة لحادثة سير مروعة في ميامي أسفرت عن إصابات بالغة، مما أجبرها على تأجيل خطط زفافها والعودة للأرجنتين للعلاج. ورغم المعاناة الجسدية والنفسية، عادت بقوة استثنائية لتثبت أنها السند الحقيقي لأسرتها.

ويمكن الخلوص إلى أن بين يدي شقيقته الصغرى، تتجه إمبراطورية «ميسي» نحو عصر جديد كلياً، تحول فيه الدعم العائلي الخفي إلى حائط صد فولاذي يحمي إرث الأسطورية الأرجنتيني.