قُتل خمسة أشخاص، فيما أُصيب شخص آخر بجروح حرجة، إثر سلسلة حوادث إطلاق نار شهدتها مقاطعة ميساوكي بولاية ميشيغان الأمريكية أمس (الجمعة)، قبل أن تعثر الشرطة على المشتبه به متوفى قرب بحيرة ويتلوك.

وبحسب شرطة ولاية ميشيغان، استجاب عناصر الأمن، قبيل الظهر، لبلاغ عن إطلاق نار داخل منزل، حيث عثروا على ثلاثة أشخاص قتلى، وشخص رابع مصاب بجروح حرجة نُقل إلى المستشفى. وخلال عمليات البحث والتحقيق، عثرت الشرطة على جثة ضحية رابعة داخل منزل آخر.

وحددت الشرطة هوية المشتبه به بأنه تشاد هيكمان (39 عامًا)، موضحةً أنه غادر الموقع قبل وصول عناصر الأمن، ما دفع السلطات إلى إطلاق عملية بحث واسعة عنه.

وعثرت الشرطة لاحقًا على مركبته في منطقة حرجية قرب بحيرة ويتلوك، قبل أن تعثر على جثته إلى جانب جثة ضحية خامسة.

وأكدت الشرطة عدم وجود تهديد مستمر للسكان، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف دوافع الحادث وملابساته. ولم تعلن السلطات حتى الآن هويات الضحايا أو طبيعة علاقتهم بالمشتبه به، كما لم تكشف رسميًا عن سبب وفاته.