توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم (الجمعة)، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها، وتظل درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض، وتكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وارتفاع المـوج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وحالة البحـر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما ستكون حركة الرياح على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-28 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وحالة البحـر خفيف الموج.