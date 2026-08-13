تمكنت شرطة منطقة عسير بالتعاون مع القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة عسير، من القبض على المواطن حسين ظافر حسين القحطاني، لارتكابه مخالفة صيد كائن فطري مهدد بالانقراض «الوعل»، وضبط بحوزته مسدس، و20 ذخيرة متنوعة، و4 كائنات فطرية مصيدة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.



60 ألفاً العقوبة



وشدد الأمن العام على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة صيد الوعل غرامة 60000 ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10000 ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة 5000 ريال.



وأهاب بالمبادرة إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.