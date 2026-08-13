بخبرة تتجاوز عقداً في التحليل المالي والاقتصادي، ومسيرة مهنية تنقّل خلالها بين مؤسسات مالية محلية ودولية، ينتقل مازن بن تركي بن عبدالله السديري إلى رئاسة هيئة السوق المالية، حاملاً معه تجربة طويلة في قراءة الأسواق والشركات والاقتصاد.

بدأ السديري مسيرته الأكاديمية من الهندسة الصناعية، إذ حصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود عام 2003، قبل أن يتخصص في العلوم المالية ويحصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للإدارة في فرنسا عام 2008.

ومهنياً، بدأ تجربته في قسم بحوث الأسهم في بنك «ديغروف» في بلجيكا بين عامي 2008 و2009، ثم عمل محللاً لقطاعي الطاقة والبتروكيماويات في «سامبا كابيتال» بين 2010 و2011.

وفي 2012، انتقل إلى «الاستثمار كابيتال» رئيساً لأبحاث المبيعات، واستمر في المنصب حتى 2017، قبل أن يتولى في العام ذاته رئاسة إدارة الأبحاث في «الراجحي المالية»، حيث برز اسمه في التحليل الاقتصادي والمالي وقراءة اتجاهات السوق.

وفي 2024، صدر أمر ملكي بتعيينه مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، في محطة أضافت إلى تجربته في القطاع المالي بعداً حكومياً.

والسديري هو نجل الراحل تركي السديري، رئيس تحرير صحيفة «الرياض» السابق، أحد أبرز الأسماء في تاريخ الصحافة السعودية.

واليوم، يقف السديري أمام محطة مهنية جديدة، في سوق مالية تتسع منتجاتها ويتزايد ارتباطها بالاقتصاد العالمي، لتضع خبرته الطويلة في الأبحاث والأسواق أمام مسؤولية أكبر في تطوير السوق وتعزيز كفاءتها وجاذبيتها الاستثمارية.