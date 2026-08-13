كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما»، ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 7% بنهاية شهر يونيو 2026، لتصل إلى نحو 3,528 مليار ريال مقارنة بنحو 3,284 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025.



المؤسسات غير المالية



وبحسب النشرة، زادت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية شهر يونيو 2026 لتصل إلى نحو 3266 مليار ريال، وذلك بارتفاع قدره نحو 7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.



وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية 262.4 مليار ريال بنهاية شهر يونيو 2026، مرتفعة بنسبة قدرها نحو 16% عن نفس الفترة من عام 2025.



أساس سنوي



ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية إلى 3504 مليارات ريال بنهاية مايو 2026، بنمو 7% على أساس سنوي.



وزادت القروض الممنوحة للقطاع الخاص إلى 3249.7 مليار ريال، بارتفاع 7% مقارنة بمايو 2025.



- ارتفعت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية إلى 253.8 مليار ريال، بنمو 14% على أساس سنوي.