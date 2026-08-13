تتجه الموضة هذا الموسم إلى الإكسسوارات باعتبارها الطريقة الأسهل لتجديد الإطلالة دون الحاجة إلى تغيير كامل لخزانة الملابس. وتبرز ضمن صيحات الـPre-Fall 2026 الأوشحة الحريرية، والأحزمة المزينة بالشرّابات، والحقائب الكبيرة ذات التصميم المترهل، إلى جانب النظارات العريضة والأساور اللافتة.

ويأتي الشال الحريري كواحد من أكثر القطع مرونة، إذ يمكن تنسيقه حول الرقبة أو الخصر أو حتى ربطه بحقيبة اليد لإضافة لمسة أنثوية. كما تعود الشرّابات بقوة، بينما تمنح الحقائب الـSlouchy الإطلالات طابعًا عمليًا وعفويًا.

أما النظارات الـShield فتواصل حضورها بتصاميم كبيرة تمنح الإطلالة طابعًا عصريًا وجريئًا، في الوقت الذي تعود فيه الإكسسوارات الكلاسيكية مثل القفازات واللؤلؤ بتفسيرات أكثر حداثة.

كما تبرز هذا الموسم اللمسات المستوحاة من السبعينيات، خصوصًا في الأحذية والصنادل ذات الطابع الريترو، إلى جانب عودة الألوان القوية التي تنافس الدرجات الحيادية المعتادة في الخريف. وتمنح هذه الصيحات الإطلالات اليومية طابعًا أكثر جرأة وحيوية، مع الحفاظ على سهولة تنسيقها مع القطع الأساسية.