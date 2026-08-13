أعلنت الشرطة الهولندية اليوم (الخميس) وقوع انفجار في ميناء مدينة روتردام، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح.



وقالت شرطة روتردام إن سبب الانفجار لا يزال غير معروف، وإن التحقيقات جارية لتحديد ملابساته والوقوف على أسبابه.



ووقع الانفجار بعد وقت قصير من ظهر اليوم (الخميس) في شركة تقع على طريق موزيلفيغ بمنطقة يوروبورت، بحسب هيئة الإذاعة الإقليمية «راينموند».



وذكرت الهيئة أن عدداً من الأشخاص أصيبوا ونُقلوا إلى المستشفى، فيما أُرسلت ست سيارات إسعاف ومروحية طبية وفرق إطفاء إلى موقع الحادثة، مبينة أن فريق صيانة متعاقداً كان يعمل على خطوط أنابيب في الموقع، وأن خللاً ربما وقع أثناء فصل تلك الأنابيب.



وأفادت «راينموند» بأن آثار انفجار كانت ظاهرة على خزان لتخزين المواد.



وفي وقت سابق اليوم، أدى انقطاع للتيار الكهربائي إلى توقف أنظمة في مصفاة «إسو» الواقعة على طريق بوتليكفيغ، ما تسبب في تصاعد ألسنة لهب كبيرة ودخان أسود فوق الميناء أثناء تفريغ خطوط الغاز. وقالت هيئة السلامة في روتردام-راينموند إنها لم تحدد بعد ما إذا كانت الحادثتان مرتبطتين.



وتواصل فرق الطوارئ والجهات المختصة عملياتها في موقع الانفجار، في وقت لم تعلن فيه السلطات حتى الآن عن السبب النهائي للحادثة أو طبيعة المواد التي كانت موجودة في المنشأة. ويعد ميناء روتردام أحد أكبر الموانئ في أوروبا، ويضم منطقة صناعية واسعة تحتوي على منشآت لتخزين ونقل ومعالجة المواد والمنتجات النفطية والكيماوية، إلى جانب مصافٍ ومرافق للطاقة، ما يجعل إجراءات السلامة والاستجابة للطوارئ ذات أهمية كبيرة في المنطقة.



وتُعد منطقة يوروبورت، التي وقع فيها الانفجار، من أبرز المناطق الصناعية في ميناء روتردام، وتضم عدداً كبيراً من المنشآت المرتبطة بالقطاعين النفطي والبتروكيماوي، إضافة إلى مرافق التخزين وخطوط الأنابيب.