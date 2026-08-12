أعلنت وزارة الداخلية تمكن جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد وضبط مواطن منضم إلى تنظيم (داعش) الإرهابي قبل تنفيذ مخططه، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي (الأربعاء) إن التحريات كشفت عن تلقي المتهم تدريبات تتعلق بصناعة المفرقعات والطائرات المسيّرة وقيامه بتصنيع طائرة مسيّرة بقصد استخدامها في تنفيذ مخططه الإرهابي واستهداف إحدى المنشآت الحيوية. وأشارت إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقاً للقانون.

وأكدت الداخلية استمرار أجهزتها الأمنية في أعمالها الاستباقية لرصد ومواجهة أي أنشطة أو مخططات من شأنها تهديد أمن البلاد واستقرارها، مشددة على أنها لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين والتعامل بكل حزم مع أي أنشطة مشبوهة وفقاً لأحكام القانون.