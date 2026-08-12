أعلنت الشرطة الإسبانية، أمس (الثلاثاء)، تفكيك شبكة إجرامية يُشتبه في تجنيدها مهاجرات قاصرات ونقلهن من مراكز الرعاية في جزيرة غران كناريا إلى البر الرئيسي في إسبانيا وفرنسا، ويُعتقد أن بعضهن تعرضن للاستغلال الجنسي.

وتأتي هذه القضية في وقت عاد ملف الهجرة إلى صدارة النقاش في عدد من الدول الأوروبية، بعد وصول أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الشهر الماضي، بينهم مئات القاصرين غير المصحوبين بذويهم.

وأوضح الحرس المدني الإسباني أن التحقيق بدأ بعد عودة فتاة مهاجرة من فرنسا إلى إسبانيا، كانت تخضع لرعاية السلطات في غران كناريا، وأبلغت المحققين بأنها غادرت الجزيرة بعدما تلقت وعداً بالحصول على عمل.

وبحسب بيان للحرس المدني، كشفت التحقيقات عن حالات مماثلة لعدد من الفتيات اللاتي غادرن مراكز الرعاية من دون وثائقهن الشخصية، قبل أن يتبين للمحققين وجود صلة بين بعضهن ورحلات جوية إلى البر الإسباني.

ووفقاً للتحقيقات، يُشتبه في أن أفراد الشبكة استغلوا أوضاع الفتيات الهشة، وعرضوا مساعدتهن على مغادرة جزر الكناري، مع توفير هويات ووثائق سفر مزورة وترتيب تنقلهن جواً وبراً.

وقال الحرس المدني إن الهدف كان تسهيل مغادرة الفتيات للجزر ونقلهن لاحقاً إلى البر الرئيسي في إسبانيا وفرنسا، حيث يُعتقد أن بعضهن تعرضن للاستغلال الجنسي.

وتمكن المحققون من إنقاذ ضحيتين ومنع أربع قاصرات أخريات من مغادرة الجزيرة، فيما أوقف خمسة أشخاص، بينهم قاصر، خلال خمس عمليات تفتيش في غران كناريا.

وتأتي هذه القضية في ظل ضغوط متزايدة تواجهها السلطات الإسبانية في ملف الهجرة والقاصرين غير المصحوبين. ووفق أرقام الحكومة الإسبانية، دخل نحو 72 ألف مهاجر بصورة غير نظامية إلى سبتة يومي 30 و31 يوليو، عاد نحو 70 ألفاً منهم إلى المغرب.

وقالت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية، سيرا ريغو، الجمعة، إن السلطات سجلت 1342 قاصراً مهاجراً غير مصحوب في سبتة عقب التدفق الجماعي من المغرب.

وحذرت منظمات إغاثة من المخاطر التي يواجهها هؤلاء القاصرون، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً منهم ينام في العراء بشوارع سبتة، ما يجعلهم أكثر عرضة للإساءة والاستغلال.