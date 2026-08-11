تستيقظ أزقة مقاطعة «خنان» الصينية كل صباح على مشهد بات مألوفاً للأهالي: رجل يكسو الشيبُ رأسه بالكامل، يحمل زوجته بحنوٍ بالغ ليجلسها على كرسيها المتحرك، ويمضي بها نحو الضوء ناطقاً بكلمات دافئة تزيح عن قلبها ثقل السنين. هذا المشهد الهادئ لم يكن مجرد روتين عابر، بل كان الفصل الأحدث في مهمة إنسانية امتدت على مدار ربع قرن، وأعادت تعريف معنى الوفاء والتضحية أمام الملايين.

تبدلت أقدار عائلة «لي جونليانغ» في لحظة خاطفة عام 2001؛ عندما سقطت زوجته «جيا فانغ» من أعلى منحدر أثناء استقلالها عربة «ريكشا». لحظات درامية كانت كفيلة بتحويل حياة السيدة الشابة (36 عاماً) إلى عجز كامل، إثر إصابتها بشلل نصفي حاد من الصدر إلى الأسفل. وفجأة، وجد الزوج نفسه أمام جدار صلب: زوجة طريحة الفراش لا تستطيع الحركة، وطفلان في عمر العاشرة والثالثة عشرة بحاجة إلى رعاية كاملة.

لم يمنح الزوج نفسه رفاهية الاستسلام، بل ضبط إيقاع حياته على مؤقت لا يهدأ. في السنوات الأولى، كان يستيقظ كل ساعتين طوال الليل ليُقلّب جسد زوجته لحمايتها من تقرحات الفراش، قبل أن يوسع الفارق لاحقاً إلى أربع ساعات. 25 عاماً مضت دون أن يذوق هذا الرجل طعم ليلة نوم واحدة مكتملة، دون أن يتذمر يوماً من تدليك أطرافها بانتظام لمنع ضمور العضلات، أو حملها يومياً لنسمات الهواء الطلق.

وبينما كان يبدد عتمة الليالي برعاية زوجته، كان يبني باليد الأخرى مستقبل طفليه. وقاد السفينة وسط العاصفة حتى كبر الأبناء وأسسا عائلتين ناجحتين، لتظل شهادات تفوقهما الدراسي المعلقة على جدران المنزل شاهدةً على معجزة صاغها الأب من رحم المعاناة.

تجلس الزوجة اليوم تتأمل ملامح زوجها بامتنان يفيض دمعاً، مشيرة إلى أن رأسه أبيض بالكامل بفعل السهر والتعب، بينما لا يزال شعرها محتفظاً بسواده. وتقول بنبرة صادقة: «أنا أسعد امرأة في العالم، لقد تزوجت الرجل المناسب». أما الزوج، فيبتسم ببساطة مؤكداً أنه لا يفعل سوى الوفاء بوعد قديم قطعه على نفسه يوم اختارها شريكة لعمره: «البيت يفقد روحه ولا يكتمل أبداً بدونكِ».