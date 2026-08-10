توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين)، إيران بدفع تعويضات للدول التي تضررت من هجماتها وحروبها طوال السنوات الماضية، منها اليمن وسورية وغزة ولبنان.



وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «أرى أن ممثلي إيران يطالبون بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم خلال الصراع العسكري الذي استمر خمسة أشهر، والذي بدأ بسبب رفضهم التخلي عن السعي لامتلاك سلاح نووي، رغم أن هذا الأمر لم يُطرح قط في أي من مفاوضاتنا أو اجتماعاتنا!»، مضيفاً: «لكنها فكرة مثيرة للاهتمام، لأنني بدوري أطالب إيران بتعويضات عن جميع الأشخاص الذين قتلتهم وأصابتهم بجروح بالغة باستخدام عبواتها الناسفة على جوانب الطرق، وفي الصراعات العديدة التي اشتهرت بها، التي قادها في البداية الجنرال قاسم سليماني، بما في ذلك عائلات الذين قُتلوا في تفجير المدمرة الأمريكية «يو إس إس كول»، وآلاف آخرين قتلوا في المعارك».



وشدد ترمب على ضرورة دفع إيران تعويضات لعائلات مئات الآلاف من المحتجين الأبرياء الذين قتلتهم إيران على مدى السنوات الـ50 الماضية، ناهيك عن 52 ألف شخص قُتلوا خلال الأشهر الخمسة الماضية.



وأشار إلى أنه وجه ممثلي الولايات المتحدة بطرح هذه المسألة بقوة في أي مفاوضات مستقبلية، وكل المفاوضات القادمة.



وأضاف ترمب: «أيضاً، في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، يجب أن تتحمل إيران مسؤولية الأضرار والوفيات التي تسببت بها لشعوب لبنان وسورية واليمن وغزة!».



في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن هناك تنسيقاً وتعاوناً بين الحكومة والقوات المسلحة في الساحة الدبلوماسية وبشأن مذكرة التفاهم، مشدداً على ضرورة تجنب الخلافات الداخلية.



وقال بزشكيان إن بلاده لن تُدمر بالصواريخ والقنابل ولكن يمكن إضعافها وتدميرها من خلال الخلافات الداخلية.