نجح سلاح الجو السوداني في توجيه ضربة استباقية باستخدام طائرات مسيرة استهدفت رتلاً عسكرياً تابعاً لقوات الدعم السريع في محيط مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور، وفق ما أفادت مصادر عسكرية.



وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل قائد المجموعة المستهدفة وعدد من عناصر الدعم السريع، فضلاً عن تدمير المركبات العسكرية التي كانوا يستقلونها.



وتعمل قوات الدعم السريع على استنفار وتعبئة قواتها في إقليم دارفور لتعزيز انتشارها في محاور إقليم كردفان وإسناد جبهاتها هناك، عقب الخسائر الميدانية التي تعرضت لها أخيراً.



ويكثف الجيش السوداني عملياته الجوية الرامية إلى قطع خطوط الإمداد اللوجستي ومنع تدفق التعزيزات العسكرية لقوات الدعم السريع بين ولايات دارفور وإقليم كردفان، بعد التقدم الميداني الذي حققه في إقليم كردفان وسيطرته على مناطق إستراتيجية عدة خلال الفترة الماضية.



ولم تنجح المساعي الدولية حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي دخلت عامها الرابع. وأسفرت الحرب عن عشرات الآلاف من القتلى، وتشريد الملايين في ما تصفها الأمم المتحدة بأسوأ أزمة جوع ونزوح في العالم.



وكانت مجموعات منشقة عن قوات الدعم السريع استسلمت للجيش السوداني في مدينة أم درمان، بعدما سلمت أفرادها وعتادها العسكري، في أحدث موجة انشقاقات تشهدها القوات وسط استمرار المعارك في البلاد.



وتضم المجموعات المستسلمة 45 مقاتلاً بكامل عتادهم العسكري، الذي يشمل مركبات عسكرية حديثة وأسلحة ثقيلة، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية، أبرزهم عثمان النور، يونس إدريس، علي الزين، وهم من كبار قادة الدعم السريع القادمين من مدينة بارا بولاية شمال كردفان.



وأرجع قادة المجموعات المستسلمة قرارهم إلى التمييز العنصري والتمييز القبلي داخل قوات الدعم السريع، إلى جانب عدم الإيفاء بحقوق المقاتلين، مؤكدين غياب القضية التي يقاتلون من أجلها.