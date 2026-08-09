أحبط الجيش اليمني مساء اليوم (الأحد) هجوماً حوثياً جديداً على مديرية المخا غرب تعز، وتمكن من تدمير 6 مسيّرات.



وقال مسؤول عسكري في بيان: «الحوثي جدد هجومه على أحياء وميناء المخا مساء اليوم، لكن قواتنا كانت له بالمرصاد وتمكنت من تدمير 6 مسيّرات، فيما سقط صاروخان بالستيان في البحر دون إصابة أي هدف».



وأشار إلى أن الاستهداف الحوثي المتكرر يكشف العداء الحوثي الواضح للشعب اليمني وإصراره على تجويعهم، مبيناً أن الدفاعات الجوية تقوم بأداء واجبها في التصدي للهجمات وحماية المدينة والمنشآت المدنية.



ودعا المصدر العسكري في المخا جميع المواطنين إلى المكوث في منازلهم وعدم التجمهر لمشاهدة الاعتراضات، وتجنب الوقوف أو الجلوس بالقرب من النوافذ والشرفات حفاظاً على سلامتهم، مشدداً على عدم الاقتراب من أي أجسام أو شظايا ساقطة، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة.



ولفت إلى أن وحدات الدفاع والمضادات الأرضية تتعامل باحترافية ويقظة عالية، وهو ما أفشل الهجمات الحوثية العشوائية على الأحياء والمنشآت المدنية، ما أدى إلى عدم إصابة أي هدف داخل مدينة وميناء المخا.



وذكر المصدر أن عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق ركن طارق محمد عبدالله صالح موجود في غرفة العمليات، ويشرف بشكل مباشر على إدارة العمليات العسكرية، وسيتم الرد على التصعيد الحوثي، ولن يسمح بأن تكون المخا رهينة للحوثي وللمشروع الإيراني.



وكان طارق صالح قد ظهر في فيديو وهو عائد من إحدى الجبهات التي كان يزورها صباح اليوم، ويدخل غرفة العمليات، مؤكداً في تصريح مصور أن الرد على الحوثي سيكون حازماً.