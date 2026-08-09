علق الفنان المصري تامر عاشور على الجدل المثار حول لقب «صوت مصر»، موضحًا أن إطلاق هذا اللقب على فنان بعينه قد يضع بعض الأسماء الغنائية في موقف حساس خاصة مع وجود العديد من الأصوات المصرية البارزة، وقال: «الكلام ده بيزعل ناس».

إشادة بموقف شيرين

واستشهد عاشور خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش حفله ضمن فعاليات مهرجان قرطاج، بموقف الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من الأمر، بعدما أكدت خلال حفلها الأخير أن مصر تمتلك أصواتًا غنائية متعددة وجميع الفنانين يمثلونصوت مصر لبلدهم من خلال أعمالهم التي تصل إلى الجمهور العربي.

وأشاد تامر عاشور بمكانة شيرين عبد الوهاب الفنية، مؤكدًا أنها واحدة من الأسماء الكبيرة في الساحة الغنائية، كما أثنى على اختياراتها الفنية وما تقدمه من أعمال تحظى باهتمام الجمهور.

وتطرق عاشور إلى عودتها للحفلات الجماهيرية، معربًا عن سعادته بحضورها على المسرح والتفاعل الكبير معها، مؤكدًا أن الجمهور لا يزال ينتظر منها المزيد من الأغاني المميزة.

هتافات صوت مصر

وتأتي تصريحات عاشور بعد يوم من حفل شيرين عبد الوهاب في بورتو جولف مارينا بالعلمين الجديدة، حيث تفاعل الجمهور معها وردد هتافات «صوت مصر».

وردت شيرين على الهتافات بالتأكيد لتنهي الجدلعلى أن اللقب لا يخص فنانًا واحدًا، قائلة: «كلنا صوت مصر والدنيا من غيركو وحشة أوي»، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وشهد حفل شيرين عبد الوهاب في الساحل الشمالي حضور عدد من نجوم الفن والإعلام وصناع الموسيقى من بينهم إلهام شاهين، غادة عبد الرازق، هالة صدقي، بوسي شلبي، هاني محروس وعزيز الشافعي وآخرون.