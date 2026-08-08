في واقعة دراماتيكية حبست أنفاس مسؤولي أحد أكبر البنوك بالقاهرة، تحولت رحلة بحث عن ثروة خرافية إلى كابوس انتهى باقتياد مسؤول أمني سابق إلى قسم الشرطة، بعد محاولة سحب مبلغ يقدر بـ19 مليون دولار (نحو مليار جنيه مصري)!

القصة بدأت حين دخل «لواء سابق» في الشرطة العراقية، برفقة محاميته، إلى فرع بنك القاهرة حاملاً وثائق وقسائم ودائع قديمة. ادعى أن والده أودع هذه المبالغ باسمه في مصر منذ عام 2002، وجاء الوقت لصرف الأرباح والمستحقات المترتبة عليها كاملة.

لكن الملياردير المفترض لم يكن يعلم أن الورق الذي يحمله سيتحول إلى صفارة إنذار أمنية رفيعة المستوى:

شبهة تزوير: بمجرد مراجعة قسائم الودائع عبر أجهزة الفحص بالبنك، أبلغ الموظفون اللواء السابق بوجود شكوك قوية حول صحتها ورجحوا كونها مزورة، مما دفعه للإصرار على سلامتها وتسليم الأصول الكاملة لإعادة التدقيق.

تحرك أمني عاجل: لم تنتظر الإدارة القانونية للبنك كثيراً، إذ سارعت بإبلاغ قسم شرطة الجمالية للتعامل مع الموقف فوراً.

سقوط واقتياد للشرطة: ألقى رجال الأمن القبض على اللواء العراقي السابق والمحامية العراقية للتحقيق العاجل ومعرفة مصدر الوثائق.

وتتولى الآن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في مصر الفحص الفني الدقيق لقسائم الودائع المشبوهة، لتحديد ما إذا كانت الودائع حقيقية بالفعل أم أن الرجل طرف في حيلة نصب وتزوير أطاحت به خلف الأسوار بدلاً من عالم المليارديرات.