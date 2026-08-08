حصلت نظارة (راي بان ميتا) الذكية على نسخة فاخرة جديدة بعد أن كشفت علامة (كافيار) المتخصصة في تصميم الإصدارات الراقية للأجهزة الإلكترونية عن نموذج مطلي بالذهب عيار 24 ومزوّد بحافظة مصنوعة من جلد التمساح، ليصل سعر الإصدار إلى 6,840 دولارًا. وفق تقرير نشره موقع Digital Trends واطلعت عليه (العربية Business).

ويأتي هذا الإصدار المحدود، الذي يحمل اسم Odyssey، في إطار توجه الشركة نحو تحويل المنتجات التقنية الحديثة إلى قطع فنية فاخرة تستهدف شريحة الباحثين عن الحصرية والترف.

ورغم أن نظارات الذكاء الاصطناعي بدأت تشق طريقها تدريجيًا إلى الأسواق الرئيسية مع استثمارات متواصلة من شركات مثل (ميتا) و(قوقل) و(أبل)، فإن (كافيار) لا تسعى إلى تحسين قدرات النظارة التقنية، بل تراهن على القيمة الفنية والمواد الثمينة التي تميز منتجاتها، مقدمة نسخة تفوق سعر المنتج القياسي بنحو عشرة أضعاف. ويأتي هذا النهج امتدادًا لاستراتيجية الشركة التي طبقتها سابقًا، قبل أن تنتقل اليوم إلى عالم النظارات الذكية بوصفه مساحة جديدة لإضافة لمساتها الفاخرة.