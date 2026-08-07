في أيام الصيف اللاهبة، تحول أشعة الشمس الحارقة زجاج سيارتك إلى «مدفأة زجاجية»، لترتفع الحرارة داخل المقصورة إلى مستويات قياسية تجعل من المستحيل الجلوس على المقاعد. وفي محاولة لتدارك الأمر، يلجأ الجميع للحل الخاطئ: التشغيل الفوري للتكييف بأقصى طاقته!

هذا التصرف السريع لا يكتفي بفشله في تبريد الهواء المحتبس سريعاً، بل يُعرض ضاغط المكيف (Compressor) لضغط ميكانيكي هائل، ويفرغ خزان الوقود في ثوانٍ. فما هي الحيلة التي يوصي بها مهندسو الصيانة لتبريد السيارة بذكاء وبأقل جهد؟

الحيلة التي يُطلق عليها الخبراء اسم «مكبس التهوية» تعتمد على تفريغ الحرارة في 30 ثانية فقط دون استهلاك نقطة بنزين واحدة:

تقنية الباب والمكبس: افتح النافذة الجانبية للراكب الأمامي بالكامل، ثم قم بفتح وإغلاق باب السائق المقابل لها 5 مرات متتالية. حركة الباب ستعمل كمروحة عملاقة تدفع الهواء الساخن المحبوس في السقف للإسراع خارجاً.

التهوية أثناء الحركة: عند الانطلاق، اترك النوافذ مفتوحة قليلاً لـ120 ثانية، إذ يساعد التيّار الهوائي الخارجي الناتج عن حركة السيارة على سحب الحرارة المخزنة داخل لوحة القيادة والمقاعد.

وبمجرد تفريغ الحرارة العالية، يأتي دور التشغيل التدريجي للتكييف لضمان أطول عمر افتراضي للمحرك: