تستضيف المملكة العربية السعودية غداً (الجمعة) قمة ثلاثية تجمع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، في لقاء يعكس تنامي التنسيق السياسي بين الدول الثلاث، وبحث ملفات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

أردوغان يزور السعودية

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيصل إلى المملكة غداً في زيارة عمل تستغرق يوماً واحداً، تلبيةً لدعوة رسمية، للمشاركة في القمة الثلاثية التي تجمعه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.

وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، إن الزيارة ستشهد لقاءً ثلاثياً بين القادة الثلاثة، لبحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك.

شهباز شريف وصل المملكة

وكان رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف قد وصل إلى المملكة اليوم في زيارة رسمية، تمهيداً للمشاركة في القمة المرتقبة، التي تأتي في ظل تنامي العلاقات الاستراتيجية بين الرياض وأنقرة وإسلام آباد، والحرص على تعزيز التنسيق في مختلف المجالات.

تعزيز الشراكة والتنسيق

وتكتسب القمة أهمية خاصة في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، إذ يُتوقع أن تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والثلاثية، وتكثيف التنسيق السياسي والاقتصادي، إلى جانب مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الاستقرار والتعاون بين الدول الثلاث.