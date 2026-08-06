تصدرت السعودية رهان الشرق الأوسط على استعادة زخم قطاع السفر والسياحة بعد اضطرابات جيوسياسية تضغط على حركة الطيران في المنطقة خلال 2026، وذلك بحسب ما كشفه تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، اليوم.



محركات مرنة



وفي التقرير الصادر -ووفقاً لما نشره موقع «الشرق بلومبيرغ»- فإنه رغم الضغوط الراهنة، تبدو السعودية في موقع مختلف عند النظر إلى الأفق الأطول، إذ يضع المجلس المملكة، إلى جانب الإمارات وعُمان وقطر، ضمن أبرز محركات مرونة السياحة ونموها في المنطقة.



وتشكل السياحة والسفر والقطاعات المرتبطة بها نحو 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، فيما يتوقع المجلس أن يرتفع إنفاق الزوار الدوليين في المملكة إلى أكثر من مثليه خلال العقد القادم، بما يعزز دور القطاع في إستراتيجية تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.



وتكتسب هذه التوقعات أهمية إضافية في ضوء حجم الاقتصاد السياحي الذي بنته المملكة خلال السنوات الماضية.



نماذج واضحة



وتوضح بيانات المجلس أن تقاريره الخاصة بالسعودية باتت ترصد بصورة منفصلة مساهمة القطاع في الناتج المحلي والتوظيف والإنفاق المحلي والدولي والاستثمارات، إلى جانب توقعات تمتد حتى 2036.



وقالت الرئيسة المديرة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة غلوريا غيفارا، في التقرير: «إن الشرق الأوسط يمر بفترة صعبة، وإن السفر والسياحة عادة ما يكونان من أوائل القطاعات تأثراً بالاضطرابات الجيوسياسية، لكنها شددت على أن التجارب السابقة أظهرت قدرة كبيرة للقطاع على التعافي، وأن المنطقة قدمت نماذج واضحة على هذه المرونة».



وترى غيفارا أن الاستثمارات طويلة الأجل التي نفذتها حكومات المنطقة في السياحة والربط والبنية التحتية وتنويع الاقتصاد لا تزال قائمة، ما يدعم فرص العودة إلى النمو بعد انحسار الاضطرابات الحالية.