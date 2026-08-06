سجل معرض ملتقى «عرش الحرف» حضوراً لافتاً من المهتمين بفنون الخط العربي، في مشهد يعكس تنامي الاهتمام باقتناء الأعمال الخطية الأصيلة، إذ شهد المعرض بيع 8 لوحات خطية، فيما يضم 71 عملاً تمثل مدارس متنوعة في فنون الخط العربي.

ومن أبرز المقتنيات التي استقطبت اهتمام الزوار لوحة للخطاطة العالمية مريم نوروزي نفذت بخط الثلث الجلي وزخرفت بالذهب عيار 18 قيراطاً، إلى جانب اقتناء عملين لخطاطين من منطقة الباحة، أحدهما للخطاط عبدالله سويلم بخط الديواني الجلي، والآخر للخطاط عبدالعزيز مجثل بالخط الديواني الزخرفي، في دلالة على الحضور المميز للمواهب السعودية في هذا الفن.

ويحتضن المعرض أعمالاً لعدد من أبرز الخطاطين، من بينها 4 لوحات نادرة للخطاط حليم أفندي، تمثل القوالب الأولى للكتابات التي نفذها في قبة جامع شيلي، وهي أعمال تحمل قيمة فنية وتاريخية استثنائية، وتعد من النوادر في تاريخ الخط العربي.

وأوضح المدير التنفيذي لملتقى «عرش الحرف» منصور مديس الغامدي أن الإقبال الذي يشهده المعرض يعكس تنامي الوعي بأهمية الخط العربي بوصفه فناً أصيلاً وموروثاً ثقافياً، مشيراً إلى أن المعرض يجمع نخبة من الخطاطين من داخل المملكة وخارجها، ويقدم أعمالاً تمثل مدارس متنوعة في فنون الخط العربي، ما أسهم في إثراء التجربة الثقافية للزوار.

وأضاف أن الملتقى يسعى إلى توفير منصة داعمة للمبدعين، وإبراز جماليات الخط العربي، وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي، من خلال عرض أعمال نوعية تجمع بين القيمة الفنية والأصالة التاريخية، بما يرسخ مكانة هذا الفن بوصفه أحد أبرز روافد الهوية الحضارية والثقافية للمملكة.