تبدأ، (الثلاثاء) القادم، أولى مراحل انطلاقة العام الدراسي الجديد 1448هـ، بمدارس التعليم العام بمراحله الثلاث للبنين والبنات في جميع إدارات التعليم بمناطق ومحافظات السعودية، عدا 4 إدارات تعليمية مستثناة، وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف.

ويباشر، (الثلاثاء)، باستثناء المناطق الأربع، مديرو ومديرات المدارس والإداريون والإداريات استعداداً لبدء أعمال العام الدراسي الجديد، فيما ستكون عودة المعلمين والمعلمات الممارسين فعلياً للتدريس اعتباراً من (الأحد) الثالث من ربيع الأول.

وتضمن التقويم الدراسي البداية الفعلية للدراسة مع عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة، التي ستكون (الأحد) الموافق العاشر من ربيع الأول، إيذاناً ببدء العام الدراسي رسمياً. باستثناء المناطق الأربع. يشار إلى أن العام الدراسي الجديد يتضمن 6 إجازات مدرسية، هي: إجازة اليوم الوطني (لمدة يومين)، وإجازة الخريف (لمدة 9 أيام)، وإجازة منتصف العام الدراسي (لمدة 9 أيام)، وإجازة يوم التأسيس (لمدة يومين)، وإجازة عيد الفطر (لمدة 16 يوماً)، وإجازة عيد الأضحى المبارك (16 يوماً).