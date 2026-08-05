بعد الهزة الأرضية التي شعر بها سكان عدد من المحافظات المصرية، تصاعدت التساؤلات حول ما إذا كانت مصر قد دخلت نطاق الأحزمة الزلزالية. وفي خضم هذه المخاوف، حسم أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان الأمريكية، الدكتور هشام العسكري، الجدل بتوضيح علمي حول حقيقة ما حدث، مؤكداً أن مصر لم تدخل نطاق الأحزمة الزلزالية، وأن وقوع هزة أرضية لا يعني تغير طبيعة موقعها الجيولوجي.

وأوضح العسكري، في مداخلة هاتفية مع قناة مصرية، أن الأحزمة الزلزالية معروفة علمياً وجيولوجياً منذ ملايين السنين، ولا يمكن أن تتغير نتيجة وقوع زلزال أو حتى سلسلة من الزلازل.

وأضاف أن تكرار الهزات الأرضية خلال فترة قصيرة لا يعني انتقال مصر إلى نطاق الحزام الزلزالي، قائلاً إن وقوع زلزال غداً أو الأسبوع القادم أو حتى الشهر القادم لا يغيّر من الحقائق الجيولوجية الثابتة.

وأشار إلى أن مصر تقع خارج نطاق الأحزمة الزلزالية الرئيسية في العالم، لكنها توجد بالقرب من مناطق نشطة زلزالياً مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر، وهو ما يفسر شعور المواطنين في بعض الأحيان بهزات أرضية مصدرها تلك المناطق.

ونفى العسكري وجود أي علاقة علمية بين التغيرات المناخية وحدوث الزلازل، موضحاً أن التغيرات المناخية تؤثر في الغلاف الجوي ودورة المياه والتيارات المائية، لكنها لا تمتد إلى التأثير في حركة الألواح التكتونية المسؤولة عن النشاط الزلزالي.

وأكد أن الزلازل ظاهرة جيولوجية تنشأ نتيجة الضغوط المتراكمة داخل القشرة الأرضية وحركة الصفائح التكتونية، وهي عملية طبيعية مستقلة تماماً عن الظواهر المناخية، مشدداً على أن الربط بينهما لا يستند إلى أسس علمية.

وكانت الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد سجلت فجر الإثنين هزة أرضية بلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر، ووقعت على عمق 10 كيلومترات بمنطقة خليج السويس، وشعر بها سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، دون تسجيل خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وتعد مصر من الدول البعيدة عن الأحزمة الزلزالية العالمية الرئيسية، إلا أن قربها من مناطق نشطة مثل البحر الأحمر وخليج العقبة وخليج السويس يجعلها تتأثر بين الحين والآخر بهزات أرضية متفاوتة القوة، وهو ما يستدعي استمرار أعمال الرصد والمتابعة.