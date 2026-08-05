أعلن نادي طرابزون سبور أن النجم المصري محمد صلاح سيصل إلى تركيا، اليوم (الأربعاء)، لاستكمال إجراءات التعاقد معه في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن ليفربول الإنجليزي.

موعد وصول صلاح

وقال النادي في بيان عبر حسابه على منصة «إكس»: «سيصل لاعب كرة القدم المحترف محمد صلاح، الذي بدأنا معه مفاوضات انتقاله، إلى صالة الطيران العام في مطار إسطنبول أتاتورك، الساعة 12:00 ظهراً، اليوم الأربعاء 5 أغسطس».

وأضاف البيان: «من المقرر أن يصل اللاعب إلى طرابزون مساء اليوم، وسيتم الإعلان عن تفاصيل برنامج الاستقبال عبر القنوات الرسمية للنادي خلال اليوم».

التفاصيل المالية

وبحسب تقارير صحفية تركية، سيوقع محمد صلاح عقداً لمدة عامين، براتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو، إضافة إلى مكافأة توقيع قدرها 5 ملايين يورو، إلى جانب حصوله على 25% من عائدات بيع قمصانه.