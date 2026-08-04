وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، إلى معسكر الفريق المقام حالياً في البرتغال، بعد أن قطع جزءاً من إجازته للالتقاء بالجهازين الفني والإداري، ومتابعة الودية أمام ألميريا الإسباني.



وعقد «الدون» اجتماعات تنسيقية مع المدرب أنجي بوستيكوغلو والإدارة لمناقشة خطط الموسم الجديد، في إطار حرص قائد «العالمي» على الوقوف على جاهزية الفريق قبل الاستحقاقات القادمة.



وتواجد رونالدو في المدرجات لمتابعة ودية الفريق ضد ألميريا، النادي الذي يمتلك حصة من أسهمه.



واختتم النصر معسكره الإعدادي بالخسارة 2-0 أمام ألميريا مساء الثلاثاء على ملعب «كامبو إستريلا»، كما شهد اللقاء حضور المدرب البرتغالي جورجي جيسوس من المدرجات.



ويستعد النصر للدفاع عن لقب دوري روشن بمواجهة الفتح يوم السبت 15 أغسطس على ملعب «الأول بارك».