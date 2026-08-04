كان معتمر سوري يشق طريقه عائداً من أداء مناسك العمرة، حين توقفت رحلته بصورة مفاجئة قرب بلدة الحليفة، على طريق حائل-المدينة المنورة، إثر وعكة صحية استدعت تدخلاً إسعافياً عاجلاً.

الموقع يبعد نحو 200 كيلومتر جنوب مدينة حائل، والمسافة إلى المنشآت الصحية المتخصصة فرضت سباقاً مع الوقت. ومع وصول البلاغ، تحركت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل إلى الموقع، وبدأت التعامل مع الحالة ميدانياً، وقدمت الرعاية الطبية الأولية وفق الإجراءات المعتمدة.



وبعد تقييم وضع المعتمر الصحي، اتُخذ قرار نقله جواً إلى مدينة حائل، لتختصر طائرة الإسعاف الجوي مسافة الطريق، وتنقله إلى مستشفى الملك سلمان التخصصي، حيث استُكملت الفحوصات وبدأت مراحل الرعاية الطبية اللازمة.

وبين رحلة بدأت من مكة المكرمة، ووعكة باغتت المعتمر في طريق العودة، تحركت منظومة إسعافية متكاملة من البلاغ إلى المباشرة، ثم الإخلاء الجوي والوصول إلى المستشفى، في استجابة عكست جاهزية الفرق الأرضية والجوية للتعامل مع الحالات الطارئة في المواقع البعيدة.



الحادثة جسدت جانباً من العناية التي تحيط بضيوف الرحمن خلال وجودهم في المملكة وحتى مغادرتهم، عبر خدمات إسعافية تعمل على مدار الساعة، وتصل إلى الطرق والمدن والبلدات، لضمان التدخل الطبي في الوقت المناسب، بصرف النظر عن جنسية المستفيد أو موقعه.