أعلن الفنان محمد هنيدي اقتصار تلقي واجب العزاء في شقيقه الأكبر هشام، عقب صلاة الجنازة، بعد ساعات من إعلان وفاته، موجّهاً الشكر لكل من حرص على مواساته، وداعياً للراحل بالرحمة والمغفرة.

أول تعليق

ونشر هنيدي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» رسالة نعى فيها شقيقه، قال فيها: «إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في وفاة أخي الأكبر هشام، نسألكم له الدعاء بالرحمة والمغفرة، العزاء يقتصر عند صلاة الجنازة».

اقتصار مراسم العزاء

وأكد الفنان أن تلقي العزاء سيكون عقب صلاة الجنازة فقط، دون إقامة مراسم عزاء منفصلة، مكتفياً بطلب الدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة.

إلغاء العرض الخاص

وجاء إعلان الوفاة قبل ساعات من إقامة العرض الخاص لفيلم «الجواهرجي»، ما دفع محمد هنيدي إلى إلغاء حضوره ومراسم الاحتفال بالفيلم، فيما لا يزال موعد طرحه في دور السينما قائماً في 5 أغسطس الجاري، وفق الجدول المعلن.

عودة فنية

ويشهد «الجواهرجي» عودة التعاون بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد سنوات، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، ولبلبة، وريم مصطفى، وتارا عماد، وعارفة عبدالرسول، إلى جانب الفنان الراحل أحمد حلاوة، وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.