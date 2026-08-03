خيّم الحزن على الفنان محمد هنيدي، اليوم (الإثنين)، بعد وفاة شقيقه الأكبر هشام، قبل ساعات من إقامة العرض الخاص لفيلمه الجديد «الجواهرجي»، ما دفعه إلى إلغاء حضور العرض، لمشاركة أسرته لحظات الفقد.

إلغاء العرض الخاص

كان من المقرر إقامة العرض الخاص لفيلم «الجواهرجي» في مصر بحضور أبطاله وصنّاعه، إلا أن وفاة شقيق محمد هنيدي غيّرت المشهد بالكامل، إذ تقرر إلغاء الاحتفالية الخاصة بالفيلم، فيما فضّل الفنان البقاء إلى جانب أسرته في هذه الظروف.

ولم تُعلن أسرة محمد هنيدي حتى الآن موعد أو مكان تشييع الجثمان أو تلقي العزاء، على أن تُكشف التفاصيل خلال الساعات القادمة.

طرح الفيلم في موعده

ورغم إلغاء العرض الخاص، من المقرر أن ينطلق عرض فيلم «الجواهرجي» في دور السينما اعتباراً من 5 أغسطس الجاري، لينافس ضمن موسم أفلام الصيف، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير.

عودة هنيدي ومنى زكي

يشهد الفيلم تجدد التعاون بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد سنوات، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، ولبلبة، وريم مصطفى، وتارا عماد، وعارفة عبدالرسول، إضافة إلى الفنان الراحل أحمد حلاوة.

قصة الفيلم

«الجواهرجي» من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، يتناول تفاصيل الحياة الزوجية وما تفرضه من مواقف ومفارقات تتصاعد مع تطور الأحداث.