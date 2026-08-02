صدرت موافقة الرئيس التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني على ترقية محمد بن أحمد الغامدي إلى وظيفة المدير التنفيذي المناوب بمستشفى الحرس الوطني بالطائف.

ويأتي هذا الاختيار تتويجاً لمسيرة مهنية امتدت لأكثر من 10 سنوات في مجال الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، تنقل خلالها بين وزارة الصحة والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، وأسهم في عدد من الأعمال والمبادرات الإدارية والتطويرية.

ويحمل الغامدي درجة البكالوريوس في الإدارة الصحية من الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير التنفيذي في إدارة المستشفيات من جامعة الملك عبدالعزيز.

وينحدر الغامدي من أسرة عرفت بالعلم والثقافة وخدمة الوطن، إذ يشغل عدد من أفرادها مناصب قيادية في جهات حكومية مختلفة، وقدموا إسهامات بارزة في مجالاتهم.

وتلقى الغامدي التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، مع تمنيات الجميع له بدوام التوفيق والنجاح في مهماته الجديدة.