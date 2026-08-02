رغم الأسابيع الطويلة من الاستنفار والجهود الطبية الشاقة، يواصل فايروس إيبولا تعميق مأساته في قلب القارة الأفريقية. تحذيرات أممية صارخة تدق ناقوس الخطر بعد أن بات التفشي الحقيقي يتجاوز قدرات الميدان، حاملاً معه أرقاماً قياسية وتخوفات جِدّية من عبور الكارثة إلى دول الجوار.

تفشٍ هو الأشرس

أعلنت منظمة الصحة العالمية، (السبت)، أن موجة تفشي فايروس إيبولا في وسط أفريقيا لا تزال خارج نطاق السيطرة، بل تأخذ منحنى أكثر خطورة وتدهوراً داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط تصاعد المخاوف من تسرب العدوى عبر الحدود إلى الدول المجاورة.

وشددت المنظمة في بيانها الصادر على أن هذا التفشي يُعد الأكبر والأشد قسوة في تاريخ البلاد على الإطلاق، مؤكدة أن «الموقف يفرض توسيعاً عاجلاً وشاملاً لعمليات الاستجابة الميدانية قبل فوات الأوان».

حصيلة أسبوعية مرعبة

وكشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن المنظمة عن قفزة مقلقة خلال الأسبوع الماضي فقط، حيث أُصيب 567 شخصاً وفارق الحياة 296 آخرون؛ وهي أعلى حصيلة أسبوعية تُسجل منذ اندلاع هذه الموجة.

وبذلك ترتفع الحصيلة التراكمية الموثقة مخبرياً إلى:

3,605 إصابات مؤكدة.

1,587 حالة وفاة.

651 حالة تعافٍ فقط.

وبهذه الأرقام، يتجاوز التفشي الحالي الكارثة السابقة التي شهدتها البلاد بين عامي 2018 و2020، والتي توقفت حصيلتها آنذاك عند 3,317 حالة مؤكدة.

سباق مع الزمن

من جانبها، أوضحت منظمة الصحة العالمية أن قفزة الأرقام المسجلة مؤخراً تعود جزئياً إلى اتساع نطاق عمليات الرصد والتقصي الفعال، إلى جانب تكثيف الفحوصات المخبرية في المناطق المتأثرة، مما يزيح الستار عن أعداد كان يصعب الوصول إليها سابقاً.