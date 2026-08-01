باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر يوليو 2026، اختصاصاتها ومهامها من خلال 2338 جولة رقابية، والتحقيق مع 430 مشتبهاً؛ من بينهم موظفون في وزارات الداخلية، الدفاع، الخارجية، الصحة، البلديات والإسكان، وإيقاف 131 شخصاً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة؛ لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي.

وشددت الهيئة على أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء. وحثت الجميع على الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات؛ وذلك حماية للمال العام.