تحطمت طائرة أمريكية من طراز «إف-35 بي لايتنينغ 2» بالقرب من قاعدة ميرامار الجوية بولاية كاليفورنيا، بينما تمكن الطيار من النجاة بعد قفزه بالمظلة قبل لحظات من سقوطها.

وأكد متحدث باسم سلاح مشاة البحرية الأمريكية، مساء الجمعة، وقوع الحادثة، موضحًا أن الطائرة التابعة لمشاة البحرية تحطمت في محيط قاعدة ميرامار الجوية، دون الكشف في هذه المرحلة عن الأسباب التي أدت إلى الحادثة.

وأشار المتحدث إلى أن الطيار تمكن من القفز من الطائرة بسلام، قبل أن تنقله فرق الإنقاذ إلى مركز طبي لتلقي الرعاية اللازمة، مؤكدًا أن حالته مستقرة، وأن مزيدًا من التفاصيل سيُعلن عنها فور انتهاء الجهات المختصة من جمع المعلومات الأولية.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود من موقع التحطم، فيما سارعت فرق الطوارئ إلى تأمين المنطقة والتعامل مع الحادثة.

وتعد مقاتلة F-35B Lightning II من أكثر الطائرات العسكرية تقدمًا في العالم، إذ تتميز بقدرتها على الإقلاع القصير والهبوط العمودي، ما يمنحها مرونة تشغيلية عالية في البيئات القتالية المختلفة. وتستخدم هذا الطراز قوات مشاة البحرية الأمريكية، إلى جانب القوات المسلحة في كل من المملكة المتحدة وإيطاليا.

ويبلغ طول الطائرة أكثر من 15 مترًا، فيما تقدر تكلفة المقاتلة الواحدة بنحو 102 مليون دولار، وفقًا للشركة المصنعة، ما يجعلها من بين أغلى الطائرات المقاتلة متعددة المهام في الخدمة حاليًا.

ولم تصدر السلطات الأمريكية حتى الآن أي معلومات بشأن أسباب الحادثة أو حجم الأضرار الناجمة عنها، بينما من المتوقع أن يفتح سلاح مشاة البحرية تحقيقًا لتحديد ملابساتها.