لم تكن شاشات الهواتف التي أعلنت درجات «الثانوية العامة» في مصر هذا العام مجرد أرقام اعتيادية، بل تحولت خلال ساعات معدودة إلى شفرة حزن قاتلة، ثلاث مصائر مأساوية في محافظات مختلفة رسمت المشهد الأكثر قسوة لموسم النتائج، متوجة الكابوس بالضحية الثالثة في قرية «ميت حبيش» بالغربية!

القصة الحزينة للضحية الأخيرة بدأت فور علم الفتاة بعدم توفيقها، ولم تمر ساعات قليلة إلا وقد فارقت الحياة وتحولت دارها إلى ثكنة للإسعاف والتحقيقات، حيث أُودعت الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي استدعت أسرتها المصدومة، لوضع حد للتحريات وبيان مدى الارتباط المباشر بين الضغط النفسي الصادم ولحظة الفراق!

هذه الفاجعة لم تكن سوى الحلقة الأخيرة في سلسلة نزيف امتد من الدلتا إلى الجيزة في أقل من 24 ساعة.

في بولاق الدكرور بالجيزة، أعمى الرعب قلب طالبة (19 عاماً) فور رؤية مجموعها المتدني، وخوفها من لحظة المواجهة الحتمية مع أسرتها دفعها للهروب نحو الخيار الأقسى، لتهوى من شرفة شقتها في الطابق الثاني عشر وسط ذهول الشارع، وتفارق الحياة فوراً قبل وصول يد العون!

وفي الدقهلية، لم يكن المشهد أقل مأساوية، فشاب (18 عاما) سقط في نوبة حزن سوداوية واختناق نفسي شديد فور علمه بالنتيجة. ولم يتحمل الطالب الصدمة، فقرر إنهاء كل شيء بإلقاء نفسه من أعلى سطح منزله بمركز بلقاس، ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثراً بجراحه القاتلة.

تحقيقات النيابة العامة والتصاريح الطبية الجارية في المحافظات الثلاث لا تزال تفكك أبعاد هذه الدراما المتلاحقة، في وقت يدق فيه هذا الكابوس ناقوس الخطر حول حجم الضغوط المرعبة التي يُحملها المجتمع لطلاب الثانوية، وتحول «حلم النجاح» إلى المقصلة!