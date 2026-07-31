هل تُغلق هاتفك وتُعيد تشغيله كل ليلة اعتقاداً منك أنك تحميه من التلف وتجعله أسرع؟ الحقيقة التي يغفل عنها ملايين المستخدمين أن هذه العادة اليومية ليست بالضرورة السحر التقني الذي تتخيله، لأن أنظمة iOS وأندرويد الحديثة صُممت لتدارك نفسها بنفسها لفترات طويلة.

لكن خلف هذا الاعتقاد الشائع، تقبع فائدة أمنية خطيرة وصدمة كشفت عنها وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA)؛ فحركة سريعة لا تستغرق ثوانٍ قد تكون هي الخط الفاصل بين مخترق يتجسس على جلساتك الرقمية وبين هاتف محصن تماماً.

العظمة الحقيقية لإعادة التشغيل لا تكمن فقط في مسح «الذاكرة المؤقتة» (Cache) أو إنعاش التطبيقات العالقة، بل في إدخال الهاتف فور إغلاقه في وضع أمني أعمق يُعرف تقنياً بـ Before First Unlock (BFU).

في هذه الحالة، تُقفل جميع مفاتيح التشفير داخل الهاتف كأنها لم تُخلق قط، ولا يمكن حتى لأعتى أدوات التجسس والتحليل الجنائي المتقدمة سحب البيانات منه إلا بعد أدائك لرمز المرور الشخصي! لهذا السبب بالتحديد، ينصح خبراء الأمن السيبراني بالقيام بإعادة التشغيل فوراً عند التواجد في مواقف حساسة أو قبل المرور عبر نقاط التفتيش الأمنية.

متى تحتاجه فعلياً؟

يشير الخبراء إلى أن أجهزة أندرويد تتأثر بشكل أكثر وضوحاً عند إعادة التشغيل مقارنة بالآيفون، نظراً لاختلاف طريقة إدارة الذاكرة العشوائية بين النظامين. فعندما تشعر بـ:

بطء غير مبرر في فتح «واتساب» أو «إنستغرام».

تجمد مفاجئ للتطبيق أو استنزاف سريع وغير منطقي للبطارية.

تذبذب في الاتصال بشبكة الواي فاي أو الشريحة.

حينها فقط، مسح الذاكرة العشوائية وإغلاق العمليات الخلفية سيعطي هاتفك قفزة أداء ملموسة!

لكن لا داعي للقلق أو تحويل الأمر إلى طقس يومي مرهق، فالشركات الكبرى مثل «سامسونج» و«قوقل» أدخلت ميزات إعادة التشغيل التلقائي دورياً. ويكفي تماماً إعادة تشغيل جهازك مرة واحدة أسبوعياً لضرب عصفورين بحجر واحد: التخلص من البرمجيات الخبيثة المزروعة مؤقتاً، وتصفية الذاكرة من الشوائب البرمجية.