أعلن الفنان المصري أحمد خالد صالح انفصاله رسمياً عن زوجته الفنانة هنادي مهنا، بعد زواج استمر أكثر من خمس سنوات، كاشفاً أن الانفصال وقع قبل نحو عام، بينما فضّل الطرفان تأجيل الإعلان عنه حتى الوقت الحالي.

ونشر أحمد خالد صالح بياناً عبر حساباته الرسمية، أكد فيه أن قرار الانفصال جاء في إطار من الود والاحترام المتبادل، مشيراً إلى أن العلاقة الإنسانية بينهما لا تزال قائمة على التقدير، بعيداً عن أي خلافات معلنة.

وقال في بيانه: «بكل حب واحترام وتقدير، وبعد رحلة جميلة جمعتنا بالمودة والود، نعلن أنا وهنادي أن انفصالنا قد تم رسمياً، وذلك منذ عام، وقد اخترنا خلال هذه الفترة أن نعيش هذه المرحلة بهدوء حتى حان الوقت للإعلان عنها».

رسالة للجمهور

أكد أحمد خالد صالح أن كلاً منهما يتمنى للآخر حياة يسودها السلام والنجاح والسعادة، داعياً الله أن يكتب لهما وللجميع الخير والطمأنينة.

كما طالب الجمهور ووسائل الإعلام باحترام خصوصية الطرفين، وعدم تداول أي تفاصيل تتعلق بحياتهما الشخصية، مؤكداً أن البيان الصادر عنه هو الإيضاح الرسمي الوحيد بشأن الانفصال.

شائعات سابقة

جاء الإعلان بعد أشهر من تداول شائعات بشأن انفصال الثنائي، إلا أن ظهورهما معاً في عزاء والدة الفنان محمود الليثي آنذاك نفى تلك الأنباء، قبل أن يكشف أحمد خالد صالح أن الانفصال تم قبل عام، وأنهما فضّلا تأجيل الإعلان احتراماً لخصوصية هذه المرحلة.

بداية العلاقة

ارتبط أحمد خالد صالح وهنادي مهنا رسمياً أواخر عام 2019، ثم عقدا قرانهما في أكتوبر 2020، واحتفلا بزفافهما في نوفمبر من العام نفسه، بعد قصة تعارف بدأت خلال مشاركتهما في مسلسل «الفتوة».