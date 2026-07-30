تزامنت الضربات الأمريكية على أهداف داخل إيران مع سماع دوي انفجارات متتالية في عدد من المدن والجزر جنوب البلاد، بينها مناطق تطل على مضيق هرمز، وفق ما أوردته وسائل إعلام إيرانية.

وأفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجار قادم من مضيق هرمز في جزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، كما تحدث عن انفجارات في جزيرتي أبو موسى وكيش بالمحافظة نفسها.

انفجارات في بندر عباس

وأكدت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجارين في مدينة بندر عباس، كبرى مدن محافظة هرمزغان والمطلة على مضيق هرمز، دون الإعلان عن طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار.

3 انفجارات في قشم

وأشارت تقارير إعلامية إلى وقوع ثلاثة انفجارات في جزيرة قشم جنوب إيران، في وقت تداولت فيه وسائل إعلام صوراً ومقاطع مصورة قالت إنها توثق الانفجارات.

الغارات تمتد إلى بوشهر وعبادان

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مدينة بوشهر جنوب غربي إيران، إضافة إلى غارات استهدفت أهدافاً في مدينة عبادان بإقليم الأهواز، مع نشر صور قيل إنها توثق آثار الانفجارات.

تأتي هذه التطورات بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية بدء تنفيذ ضربات ضد إيران، مؤكدة أنها جاءت رداً على محاولات استهداف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، في مؤشر إلى اتساع رقعة المواجهة العسكرية بين الجانبين.