أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) أن الولايات المتحدة ستوجه ضربات قوية جداً لإيران.



وقال ترمب للصحفيين إن الولايات المتحدة أسقطت خمسة صواريخ أطلقتها إيران أمس (الثلاثاء)، مضيفاً: «لذلك، أصبح الدور علينا الآن، وسنرى ما إذا كنا سنتوصل في مرحلة ما إلى اتفاق، لكننا سنوجه لهم ضربات قوية جداً».



وأوضح ترمب أنه جرى إطلاعه على ما حدث في مصر، مشدداً بالقول: «نتعامل مع مجموعة مختلفة داخل إيران وقد اعتذروا لنا لكننا سنضربهم بقوة على أي حال».



وكان ترمب قد تعهد في وقت سابق اليوم بـ«رد قاطع وقوي» ضد إيران، بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري بالصواريخ البالستية على قوات أمريكية في الأردن الليلة الماضية.



وأوضح ترمب في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» أن قواته «ستضرب بقوة، ستسحقهم، سيتلقون ضربة قاسية جداً، وستتركهم يتكلمون».



وأشار إلى أن القوات الأمريكية وخلال الهجوم الصاروخي الإيراني «لم يكن أمامها سوى بضع دقائق للرد على الهجوم المفاجئ»، مبيناً أنها «أسقطت الصواريخ القادمة قبل أن تصل إلى أهدافها».



ولفت ترمب إلى أنه راجع مقطع فيديو يظهر أفراداً من القوات الأمريكية وهم يحددون الإحداثيات في الوقت الفعلي أثناء عملية الاعتراض.



من جهة أخرى، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم): «غيّرنا حتى الآن مسار 20 سفينة تجارية وعطلنا سفينتين وصعدنا على متن سفينتين أخريين»، مضيفة: «مضيق هرمز ممر دولي والحرس الثوري لا يملك أي سلطة لفرض مسارات محددة للملاحة فيه».