في صفعة كبيرة لمليشيا الحوثي، التي تدعي أن اليمن محاصر، كشف تقرير أممي اليوم (الثلاثاء) ارتفاع واردات القمح إلى الموانئ اليمنية على البحر الأحمر غربي البلاد، الواقعة تحت سيطرة المليشيا.



وأوضح تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) أن واردات القمح في موانئ الصليف والحديدة ورأس عيسى، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ارتفعت في يونيو الماضي بنسبة 73% مقارنةً بشهر مايو، منبهاً إلى أن هذه الواردات تمثل زيادة بنسبة 72% عن الشهر نفسه من عام 2025، و35% مقارنةً بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.



وينفي التقرير ادعاءات الحوثي بأن هناك حصاراً مفروضاً على الموانئ التي يسيطرون عليها.



ورأى وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن ادعاءات الحوثي لما يسمى «الحصار» ليست سوى جزء من مخطط إيراني يستهدف أمن البحر الأحمر وباب المندب ومنشآت الطاقة والممرات البحرية الدولية، وصولاً إلى تعطيل سلاسل الإمداد ورفع كلفة التجارة والطاقة، محذراً من تداعيات هذا التصعيد الذي يهدد الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.