أعلنت وزارة الداخلية العراقية تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات، اتخذت من الأراضي العراقية «محطة ترانزيت» لنقل السموم إلى إحدى دول الجوار. وأسفرت العملية، التي نُفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة بالتعاون مع جهاز أمن إقليم كوردستان، عن ضبط 38 كيلوغراماً من مادة الكريستال كانت مخبأة باحترافية داخل إطارات إحدى المركبات، مع إلقاء القبض على جميع أفراد الشبكة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، كشف المتحدث باسم الوزارة، العميد عباس بهادلي، عن حصيلة الحملات الأمنية الممتدة منذ 2023؛ إذ تجاوزت ضبطيات المواد المخدرة 16 طناً و800 كيلوغرام.

وعلى الصعيد القضائي، أصدرت المحاكم 380 حكماً بالإعدام و150 حكماً بالسجن المؤبد ضد تجار المخدرات، إضافة إلى إطلاق 190 مذكرة قبض دولية لملاحقة المتهمين عبر الحدود.