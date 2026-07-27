كشفت الفنانة والإعلامية الأردنية رؤى الصبان، انفصالها رسمياً عن زوجها الإعلامي السعودي حمود الفايز.

إجراءات رسمية

وقالت الصبان في مقطع مصور نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تعمدت عدم الحديث عن الأمر خلال الفترة الماضية لحين الانتهاء من الإجراءات الرسمية التي تستغرق وقتاً، ومتابعيني شعروا بوجود تغيير"، مشيرة إلى تلقيها خلال الفترة الماضية العديد من التساؤلات حول حقيقة انفصالها، لكنها فضلت عدم الخوض في الموضوع إلا بعد أن يصبح الطلاق رسمياً.

وأوضحت أن إجراءات الطلاق تحتاج إلى وقت حتى تكتمل، قائلة: "فضلت الحديث عن موضوع الانفصال حين يأخذ طابع الرسمية، وهذا ليس عيباً ولا حراماً، بل هو شرع الله، وأحد الحلول التي أتاحها الله للزوجين".

انتهاء العلاقة

وأكدت الصبان انتهاء العلاقة الزوجية بشكل رسمي، قائلة: "حان الوقت للإجابة على سؤالكم من باب اطمئنانكم على أختكم رؤى، وليس من باب الفضول، نعم أنا انفصلت، وأنتم عشتم معي الكثير في حياتي، بداية من زواجي الذي كان معلناً، والآن أنا انفصلت، والحمد لله".

ولم تكشف رؤى الصبان الأسباب التي أدت إلى الانفصال، مكتفية بالتأكيد على تقبلها لما حدث، سائلة الله التوفيق في المرحلة القادمة، ونشرت صوراً لرحلة انتقالها مع أفراد من عائلتها وبدت في غاية الأناقة والهدوء، معلنة البدء بمرحلة جديدة من حياتها، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، متمنين لها المزيد من السعادة والهدوء في حياتها المهنية والعاطفية.

زوج رؤى الصبان

رؤى الصبان كانت متزوجة من الإعلامي والشاعر السعودي حمود الفايز، الذي يعد من أبرز الإعلاميين في الخليج العربي، وتزوجا في 2018 بعد قصة تعارف بدأت في الوسط الإعلامي، وكانت رؤى قد تحدثت في أكثر من لقاء عن أن علاقتهما بدأت بالصداقة والزمالة قبل أن تتطور إلى ارتباط رسمي، مشيرة إلى أنها كانت دائماً تستشيره في شؤون عملها الإعلامي.