أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأنه لا وجود لأي مفاوضات مباشرة حالياً مع الولايات المتحدة، واصفاً الأنباء بأنها غير صحيحة.



وقال في مؤتمر صحفي، اليوم (الإثنين)، إن الحديث عن وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام مجرد تخمينات إعلامية، موضحاً أن الوسطاء (ومن بينهم باكستان وقطر) يقومون بنقل الرسائل بين واشنطن وطهران، في سياق مسار دبلوماسي للحل والتوصل إلى تفاهمات.



وحمل بقائي الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن الاعتداء العسكري الأخير على بلاده، وزعم أن واشنطن هي التي نقضت مذكرة التفاهم، وقال إنه «لا يمكن تنفيذ تفاهم من طرف واحد، ولهذا أوقفت طهران تنفيذ التزاماتها في المذكرة».



وأوضح أن بلاده لا تهتم بالتهديدات الأمريكية وتستمر في سعيها لحماية مصالحها الوطنية ومواصلة الدفاع عن أراضيها، مع اتباع نهج الدبلوماسية، مشدداً على تمسك إيران بموقفها الحازم بعدم السماح لأمريكا بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام.



واعتبر متحدث الخارجية الإيرانية أن طهران ليس لديها عداء مع أي دولة في المنطقة.



وعلى صعيد أمن الملاحة البحرية ومضيق هرمز، أكد بقائي أنه لا يمكن السماح بتحويل مضيق هرمز إلى أداة للإضرار بالأمن القومي الإيراني، زاعما أن المسار الجنوبي في مضيق هرمز (الذي استحدثه الأمريكيون) غير آمن بسبب خصائصه الجغرافية، وأنه ينتهك البند الخامس من مذكرة التفاهم.



وكشف أن المحادثات مع سلطنة عمان مستمرة وتهدف لإنشاء آلية لإدارة الملاحة البحرية الآمنة في المضيق، مؤكداً أن هذه المفاوضات غير مرتبطة بالولايات المتحدة.



وعلى صعيد آخر، أكد بقائي أن بلاده لا تتدخل في النزاع الدائر بين روسيا وأوكرانيا، إلا أنه وجه تحذيراً شديد اللهجة لكييف، معتبراً أن استهداف أوكرانيا لسفينة إيرانية كان «مغامرة خطيرة ولن تبقى دون رد».



وأشار إلى أن من حق أي دولة عضو في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية الاستفادة من الطاقة النووية السلمية.



وكان السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، أفاد بأن طهران تحتفظ بحق الرد على أوكرانيا على خلفية سقوط بحار إيراني جراء استهداف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، مشيرا إلى أن قرار الرد ستتخذه القيادة الإيرانية.



وقال في تصريح لوكالة «تاس» الروسية، رداً على سؤال بشأن احتمال اللجوء إلى عمل عسكري: إن وزير الخارجية عباس عراقجي، أكد أن إيران تحتفظ بحقها في الرد. وستُتخذ جميع القرارات في هذا الشأن، التي تصب في مصلحة بلادنا، من قبل قيادتنا.



وسبق أن أعلنت الخارجية الإيرانية في 25 يوليو، أن أوكرانيا استهدفت سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، ما أسفر عن سقوط أحد أفراد طاقمها.